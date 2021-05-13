«Говорил, что я жирная». Партнёр заставлял худеть российскую фигуристку, весившую 29 кг

Российская фигуристка, выступающая в парном катании, рассказала, как партнёр требовал, чтобы она похудела, несмотря на её вес в 29 кг. Имя спортсменки не называется.
«Я пила таблетки. «Два пальца» я никогда не делала, у меня это просто не получалось. Пила таблетки очень долго, очень долго мучилась. И тренеры об этом знали. Именно их поддержка помогла мне избавиться от этого. На данный момент я не пью таблетки, но проблема есть. Когда у меня начались проблемы с весом, я была на катке и услышала от подружек (если их можно так назвать), что есть такие таблетки — ты их пьёшь и худеешь. Решила попробовать и подсела. Года три-четыре я на них сидела, это было мучительно. Один раз меня поймала мама, а она провизор — ругалась больше, чем тренеры.
Сейчас хожу к диетологу, советуюсь с мамой, но, когда срываюсь, может быть плюс два килограмма за день. Это всё очень влияет на психику. Ты вроде боишься есть, но понимаешь, что не можешь без этого. Если у меня что-то не получается на тренировках, я могу сорваться с правильного питания и голодать. Приходишь домой, плачешь из-за не получившейся тренировки, потом это всё заедаешь и плачешь из-за цифры на весах.
На данный момент мне ничего не говорит мой партнёр, он меня поддерживает. Хотя на моём опыте были неприятные случаи, когда я каталась ещё с прошлым партнёром. Я весила тогда 29 килограмм, и он взвешивал меня три раза в день, говорил, что я жирная. Один раз он меня даже ударил, это было точкой», — цитирует фигуристку Sport24.
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