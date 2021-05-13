Боброва прокомментировала выбор музыки для произвольного танца Синициной и Кацалапова

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала выбор музыки для танцевальной пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Произвольный танец будет поставлен под музыку Рахманинова.

«Ребята уже катались под Рахманинова в Олимпийском сезоне-2017/2018, и их программа была потрясающей. К сожалению, тот сезон был не самым удачным для Вики с Никитой, но у них появился прекрасный шанс доказать, что для них музыка Рахманинова всё-таки победная. Пока мы не знаем, какая именно композиция будет выбрана, сложно делать серьёзные выводы. Но у Рахманинова есть много сильных произведений, которые в совокупности с интересной программой, чистым прокатом и красивыми костюмами должны помочь паре добиться хороших результатов. Желаю ребятам успехов и уверена, что они отлично проявят себя в новом сезоне», — цитирует Боброву Матч ТВ.