Алина Загитова со слезами возложила цветы к мемориалу трагедии в Казани. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова прилетела в столицу Татарстана, Казань, чтобы почтить память жертв трагедии в гимназии №175. Соответствующее видео было размещено в «сториз» «Инстаграма» пользователя aigylchik. Во время траурной церемонии Алина не смогла сдержать слёз.

Алина Загитова возложила цветы к мемориалу трагедии в казанской школе

Утром, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 погибли семь учеников, учительница английского языка и женщина-работник, более 20 человек получили ранения. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. Он был задержан в тот же день. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).