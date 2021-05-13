«Расцветает с каждым днём!» Подписчики оценили фото Щербаковой на пляже

Российская фигуристка Анна Щербакова разместила новые фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Снимки были сделаны на пляже.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Щербаковой в «Инстаграме».

Подписчики так оценили фотографии Щербаковой. Вот что они написали в комментариях:



«Такая нежная».

«Расцветает с каждым днём!»

«Анна становится всё красивее и красивее».



В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.