«Расцветает с каждым днём!» Подписчики оценили фото Щербаковой на пляже
Российская фигуристка Анна Щербакова разместила новые фото на своей официальной странице в «Инстаграме». Снимки были сделаны на пляже.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Щербаковой в «Инстаграме».
Подписчики так оценили фотографии Щербаковой. Вот что они написали в комментариях:
«Такая нежная».
«Расцветает с каждым днём!»
«Анна становится всё красивее и красивее».
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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