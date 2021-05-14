«Уходи со льда!» Мексиканская фигуристка рассказала о поведении тренеров Тутберидзе

Мексиканская фигуристка Ана Канту Феликс рассказала о поведении Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса. Мероприятие состоялось в Мексике в начале мая.

«У многих мексиканских спортсменов всё не так хорошо с дисциплиной, тренеров это злило. Они многих выгоняли со льда. Глейхенгауз кричал на всех? Да. Они говорили: «Бегите оттуда сюда». И когда девочки пробегали, то начинали сбавлять ход. Тренеров это раздражало, потому что ученики в точности не выполняли их указаний.

На льду один из них заявил ученице: «Я тебе три раза сказал положить руки за голову вот сюда, а ты ставишь их ниже. Раз, два, уходи со льда!» Для них не имело значения, что девочка старалась. Для них это было не старание.

На льду было около 30 детей. Одна девочка попробовала выполнить прыжок дважды, трижды, и они сказали: «Уходи со льда!» Девочка начала плакать, а они сначала даже не смотрели на неё. Потом они поняли, что существует языковой барьер и дали ей ещё одну возможность, и поработали над техникой. Не знаю, нормально ли это было. Может, это и позитивный момент», — сказала фигуристка в интервью каналу The Skating Lesson.

Ведущий спросил фигуристку, правда ли, что Глейхенгауз сказал одному из участников занятия, что тот более энергичен во сне, чем на льду.

«Такое было. Я попросила переводчицу не переводить все замечания тренера так эмоционально. Она ответила: «Ты хочешь, чтобы я переводила всё, что они говорят? Там всё гораздо хуже», — отметила Ана.

Ана Канту Феликс — четырёхкратная чемпионка Мексики.