Саша Плющенко рассказал, как в семье называют его семимесячного брата

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, опубликовал видео с младшим братом, семимесячным Арсением.
«Арсюша не такой простой как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем «директор»», — написал Саша Плющенко.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Александра Плющенко
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
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