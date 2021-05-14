«Недоступна». Елизавета Туктамышева показала новые фото с отдыха на Мальдивах
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась с коктейлем и попозировала в красном платье.
«Недоступна», — подписала фото фигуристка.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой
Подписчики так оценили фотографии Елизаветы:
«Кайф».
«И пусть весь мир подождёт».
«Ну какая же Лиза красотка».
«Такая хорошенькая».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
Елизавета Туктамышева и эстонская фигуристка сфотографировались в купальниках на пляже
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