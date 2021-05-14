«Недоступна». Елизавета Туктамышева показала новые фото с отдыха на Мальдивах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась с коктейлем и попозировала в красном платье.

«Недоступна», — подписала фото фигуристка.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Подписчики так оценили фотографии Елизаветы:

«Кайф».

«И пусть весь мир подождёт».

«Ну какая же Лиза красотка».

«Такая хорошенькая».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.