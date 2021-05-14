Источник: Евгения Медведева не попала в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022. Об этом сообщает «Российская газета». В 2022 году в Пекине пройдёт зимняя Олимпиада.

Также сообщается, что на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России был сформирован состав национальной команды в сезоне-2021/2022. Вот как он выглядит:

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.