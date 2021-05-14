Источник: Евгения Медведева не попала в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022. Об этом сообщает «Российская газета». В 2022 году в Пекине пройдёт зимняя Олимпиада.
Также сообщается, что на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России был сформирован состав национальной команды в сезоне-2021/2022. Вот как он выглядит:
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
- 14 мая 2021
-
09:56
-
09:36
-
09:12
-
08:51
-
08:42
-
08:29
- 13 мая 2021
-
23:20
-
19:09
-
16:47
-
16:06
-
14:39
-
13:28
-
13:04
-
11:53
-
11:45
-
10:05
-
09:00
-
00:13
-
00:05
- 12 мая 2021
-
20:42
-
19:49
-
18:41
-
17:19
-
17:08
-
13:19
-
12:03
-
10:58
-
08:26
- 11 мая 2021
-
20:17
-
19:44
-
17:54
-
16:28
-
16:11
-
15:32
-
15:06