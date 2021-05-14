«Почти Дубай». Фигуристка Константинова опубликовала фото из Санкт-Петербурга

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в Санкт-Петербурге.

«Почти Дубай», — написала Константинова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Подписчики так оценили фото фигуристки:

«Красотка».

«Очень стильная».

«Девушка — мечта».

«А я реально думала, что вы в Дубае».

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.