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«Почти Дубай». Фигуристка Константинова опубликовала фото из Санкт-Петербурга

«Почти Дубай». Фигуристка Константинова опубликовала фото из Санкт-Петербурга
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в Санкт-Петербурге.

«Почти Дубай», — написала Константинова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Станиславы Константиновой.

Подписчики так оценили фото фигуристки:
«Красотка».
«Очень стильная».
«Девушка — мечта».
«А я реально думала, что вы в Дубае».

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

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