Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России на сезон-2021/2022

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России на олимпийский сезон.
«Моё отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где очень быстро всё меняется.
Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению федерации и не планирую бросать тренировки», — написала Медведева.
Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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