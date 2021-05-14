Траньков — о непопадании Загитовой и Медведевой в сборную: ожидаемое решение

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.



«Ожидаемое решение. Скорее бы удивился, если бы было по-другому. Время идёт, приходят новые времена, перед фигуристками ставятся новые технические задачи. Когда-то я тоже понял, что не вывожу новые критерии. А что касается шоу, то это здесь ни при чём. Шоу, наоборот, оставляют тебя хоть в какой-то форме, что-то заставляют делать после того, как ты одержал такое количество побед», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России на сезон-2021/2022