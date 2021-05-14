Слуцкая: а кого надо лишить места в сборной, чтобы включить Загитову и Медведеву?

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.

«В состав сборной России попадают те спортсмены, которые принимают участие в международных соревнованиях и чемпионате России. Мы Загитову и Медведеву не видели в прошлом сезоне, поэтому если у них будут силы, желание и возможность бороться в следующем сезоне за высокие места, то они вполне себе могут обеспечить вызов.

А кого мы должны были лишить места в сборной, чтобы включить тех, кто не принимал участие в соревнованиях? Было бы просто несправедливо. Есть спортивные принципы, по которым люди отбираются в спортивную команду.

Не нам с вами принимать решение о завершении карьеры. Они могут принять любое решение. Это делают спортсмены с их тренерами. Для кого-то завершение, а для кого-то будет стимулом для ещё большей работы», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

