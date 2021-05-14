Лайшев: у Тутберидзе такая скамейка — Загитова и Медведева не верят в себя. Откатали своё

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.
«Шесть из восьми девушек — представительницы школы «Самбо-70». Такое доминирование связано с талантом Тутберидзе и её тренерского штаба.
Тутберидзе создала такую скамейку запасных, что Медведева и Загитова, возможно, сами не верят в себя. Но это нормально, они своё уже откатали. Зато могут продолжать участвовать в различных шоу, концертах. В этом плюс фигурного катания — есть чем заняться без соревнований. Почему не объявляют о завершении карьеры? Может, ещё рассчитывают стрельнуть, верят в это», — приводит слова Лайшева Sport24.
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