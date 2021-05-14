Беременная Татьяна Волосожар опубликовала фото в халате

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе объявившая о беременности, опубликовала фото халате и оценила нынешнее отношение к продуктам питания. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

«Лика обожает клубнику. Они с папой даже свою грядку с клубничкой сделали. Ягоды растут, но, конечно, не с такой скоростью, как аппетит Лики.

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Меня, кстати, в детстве отправляли к бабушке в деревню, наесться клубники и напиться козьего молока. Витамины! А сейчас круглый год любые ягоды-фрукты-овощи можно купить. Ассортимент не меняется, только цены. Но, мне кажется, у нас в детстве всё было вкуснее… Нет, не потому, что раньше трава была зеленее, а сахар слаще. А всё будто бы полезнее было и вкус насыщеннее. Я не помню, чтобы были пластиковые помидоры или огурцы со вкусом ваты. А сейчас бывает, попадаются.

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И раньше детям вообще есть считалось полезным. Ну то есть никому в голову не приходило, что не надо есть макароны, потому что глютен. Или не пить молоко, потому что лактоза. Может быть, это было и неправильно, но проще и вкуснее», — написала Волосожар.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).