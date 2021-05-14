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Гончаренко высказалась о непопадании Загитовой и Медведевой в состав сборной

Гончаренко высказалась о непопадании Загитовой и Медведевой в состав сборной
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение о непопадании олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в сборную России на сезон-2021/2022.

«В течение сезона мы девочек не видели на соревнованиях. Видели только отрывочные выступления в различных передачах, шоу, которые далеки от спорта и не дают ясной картины. В прошлом сезоне они были включены в состав сборной авансом, за заслуги, но нигде не стартовали. И предоставлять им ещё один сезон в прежнем статусе, учитывая его высокие ставки и огромную конкуренцию… Не было, я думаю, у федерации такой возможности. Ну и девочки, конечно, всё прекрасно понимают, судя по словам Жени. Для меня это решение федерации не стало неожиданным.

А если у человека будет желание вернуться к большим соревнованиям, то история знает такие примеры», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

«Оттягивали как могли». Медведева и Загитова сами виноваты, что не попали в сборную
Женя и Алина давно не выступают на соревнованиях, но всё ещё мучают болельщиков неопределённостью и бросают тень на работу Тутберидзе.
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