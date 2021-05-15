«Могла бы и моделью работать». Подписчики оценили фото Нугумановой в чёрном купальнике
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новую фотографию. На снимке 18-летняя спортсменка позирует в воде в чёрном купальнике.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Елизаветы Нугумановой в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Елизаветы. Вот что они написали в комментариях:
«Обворожительная».
«Елизавета могла бы и моделью работать».
«Волшебная».
«Самая красивая!»
«Как горячо!»
Напомним, вчера, 14 мая, стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Нугуманова была включена в резерв.
Гончаренко высказалась о непопадании Загитовой и Медведевой в состав сборной
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