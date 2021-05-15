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«Могла бы и моделью работать». Подписчики оценили фото Нугумановой в чёрном купальнике

«Могла бы и моделью работать». Подписчики оценили фото Нугумановой в чёрном купальнике
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новую фотографию. На снимке 18-летняя спортсменка позирует в воде в чёрном купальнике.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Елизаветы Нугумановой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Елизаветы. Вот что они написали в комментариях:

«Обворожительная».
«Елизавета могла бы и моделью работать».
«Волшебная».
«Самая красивая!»
«Как горячо!»

Напомним, вчера, 14 мая, стало известно, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Нугуманова была включена в резерв.

Гончаренко высказалась о непопадании Загитовой и Медведевой в состав сборной
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