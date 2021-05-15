«Самый высокий и красивый в мире!» Подписчики восхитились прыжком Косторной в купальнике

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новое фото, на котором демонстрируется, как она исполняет высокий прыжок. Спортсменка в настоящее время отдыхает на Кубе.



«Кубинский прыжок», — подписала фото Косторная.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Косторной в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Алёны, оставив множество хвалебных комментариев. Вот лишь некоторые из них:

«Восхитительный прыжок».



«Самый высокий и красивый прыжок в мире!»



«Всем прыжкам прыжок».



Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.