Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Самый высокий и красивый в мире!» Подписчики восхитились прыжком Косторной в купальнике

«Самый высокий и красивый в мире!» Подписчики восхитились прыжком Косторной в купальнике
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новое фото, на котором демонстрируется, как она исполняет высокий прыжок. Спортсменка в настоящее время отдыхает на Кубе.

«Кубинский прыжок», — подписала фото Косторная.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Косторной в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Алёны, оставив множество хвалебных комментариев. Вот лишь некоторые из них:

«Восхитительный прыжок».

«Самый высокий и красивый прыжок в мире!»

«Всем прыжкам прыжок».

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.

Наталья Бестемьянова: Тутберидзе поступила мудро, приняв двух девочек, которые её предали
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021