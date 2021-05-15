Евгений Плющенко отметил окончание первой недели сборов танцем

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил об окончании первой недели весенних сборов в своей академии, а также станцевал по этому поводу.

«Первая неделя наших спортивных сборов в академии «Ангелы Плющенко» прошла успешно! Все очень устали! Уходим на выходной!» – подписал видео Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

В тренировках на льду, в зале и на свежем воздухе принимают участие все воспитанники «Ангелов Плющенко», включая его восьмилетнего сына Александра.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при, 10-кратный чемпион России.