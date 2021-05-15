«Долгожданный отдых!» Юная звезда группы Тутберидзе показала фотографии из Дубая

13-летняя российская фигуристка Софья Акатьева показала фотографии из отпуска, который проводит в Дубае.

«Долгожданный отдых!» — подписала Акатьева снимки на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Софьи Акатьевой в «Инстаграме».

Напомним, воспитанница группы Этери Тутберидзе первой в России и второй в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

В 2018 году Акатьева стала финалисткой первого сезона телевизионного шоу «Ледниковый период. Дети». Она попала в команду Романа Костомарова и в итоге завоевала третье место. Также Акатьева — лауреат премии «Talented kids awards 2019» в номинации «Спортсменка года».

В сезоне-2020/2021 Акатьева выиграла финал Кубка России среди юниорок и юниорское первенство страны.