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«Долгожданный отдых!» Юная звезда группы Тутберидзе показала фотографии из Дубая

«Долгожданный отдых!» Юная звезда группы Тутберидзе показала фотографии из Дубая
Фигурное катание / Прочие турниры 0

13-летняя российская фигуристка Софья Акатьева показала фотографии из отпуска, который проводит в Дубае.

«Долгожданный отдых!» — подписала Акатьева снимки на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Софьи Акатьевой в «Инстаграме».

Напомним, воспитанница группы Этери Тутберидзе первой в России и второй в мире исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

В 2018 году Акатьева стала финалисткой первого сезона телевизионного шоу «Ледниковый период. Дети». Она попала в команду Романа Костомарова и в итоге завоевала третье место. Также Акатьева — лауреат премии «Talented kids awards 2019» в номинации «Спортсменка года».

В сезоне-2020/2021 Акатьева выиграла финал Кубка России среди юниорок и юниорское первенство страны.

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