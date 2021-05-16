«Перезагрузилась». Виктория Синицина показала фото на природе в красном халате

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, показала фотографию на отдыхе в деревне. На снимке спортсменка одета в красный халат.
«Перезагрузилась», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».
lu.dmila3370: На природе это очень хорошо получается!
svetlana_saykina03: Потрясающе на свежем воздухе, на рассвете поют петухи. Хорошего Вам отдыха, Виктория.
_victoria_nikita_: Космическая красота, невероятный человек с доброй душой.
igotsdanker: Самая прекрасная спортсменка мира!
victoria_nikita_ljubav: Леди в красном.
demlena69: Красавица, талантище, безумно женственная, такая выразительная! Слов нет! Могла быть великой балериной, стала великой спортсменкой, которая дарит такие эмоции.
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