«Перезагрузилась». Виктория Синицина показала фото на природе в красном халате

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, показала фотографию на отдыхе в деревне. На снимке спортсменка одета в красный халат.

«Перезагрузилась», — написала Синицина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виктории Синициной в «Инстаграме».

lu.dmila3370: На природе это очень хорошо получается!

svetlana_saykina03: Потрясающе на свежем воздухе, на рассвете поют петухи. Хорошего Вам отдыха, Виктория.

_victoria_nikita_: Космическая красота, невероятный человек с доброй душой.

igotsdanker: Самая прекрасная спортсменка мира!



victoria_nikita_ljubav: Леди в красном.

demlena69: Красавица, талантище, безумно женственная, такая выразительная! Слов нет! Могла быть великой балериной, стала великой спортсменкой, которая дарит такие эмоции.