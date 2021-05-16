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«Статуэтка». Подписчики оценили фото Александры Бойковой в жёлтом купальнике

«Статуэтка». Подписчики оценили фото Александры Бойковой в жёлтом купальнике
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, на своей официальной странице в «Инстаграме» поделилась новым фото с отдыха.

«Отпуск начинается», — подписала фото Бойкова.

Фотографию можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Александры. Вот что они написали в комментариях:

«Статуэтка. Во всех ты, Сашенька, нарядах хороша».
«Потрясающий вид. Прекрасная Сашенька».
«Красотка, хорошего отдыха».

Напомним, на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось российской паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.

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