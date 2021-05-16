«Статуэтка». Подписчики оценили фото Александры Бойковой в жёлтом купальнике

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, на своей официальной странице в «Инстаграме» поделилась новым фото с отдыха.
«Отпуск начинается», — подписала фото Бойкова.
Фотографию можно посмотреть на странице Александры Бойковой в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото Александры. Вот что они написали в комментариях:
«Статуэтка. Во всех ты, Сашенька, нарядах хороша».
«Потрясающий вид. Прекрасная Сашенька».
«Красотка, хорошего отдыха».
Напомним, на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось российской паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.
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