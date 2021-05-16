Австрийская фигуристка заявила о желании выучить четверные прыжки

Фигуристка Ольга Микутина, представляющая сборную Австрии, поделилась впечатлениями от чемпионата мира 2021 года в Стокгольме (Швеция), на котором она заняла восьмое место.
«В Стокгольме все фигуристы были очень сильны и оказалось здорово соревноваться с каждым. Хорошо, что у меня тогда появилась возможность сравнить себя с ними. Это было очень полезно. Я смотрела на всех, кто катался после меня. Каждый представлял большой интерес. У кого-то была высокая скорость — тогда я подумала, что и мне нужно над этим поработать. А кто-то очень высоко прыгал. Я тоже это подметила для себя. Хочу и дальше развиваться, прыгать выше и на большее расстояние. Ведь лучше можно стать всегда», — приводит слова Микутиной Golden Skate.
Ольга также отметила, что хотела бы выучить четверные прыжки.
«Интересно посмотреть, смогу ли я им обучиться. Всегда спрашивала себя, что думают фигуристы, когда выполняют четверные. Правда, в Стокгольме так и не поговорила об этом с россиянками, потому что тогда все были очень сосредоточены. У каждой были свои проблемы, и мы мало разговаривали друг с другом», — сказала Микутина.
- 16 мая 2021
-
11:38
-
11:07
-
10:38
-
10:16
-
00:29
- 15 мая 2021
-
23:39
-
22:41
-
18:48
-
16:00
-
15:41
-
15:13
-
12:55
-
12:19
-
12:13
-
12:03
-
11:11
-
09:26
- 14 мая 2021
-
22:35
-
20:51
-
20:15
-
19:20
-
17:31
-
15:53
-
15:29
-
13:46
-
13:28
-
13:21
-
12:58
-
12:51
-
12:17
-
12:16
-
12:14
-
12:02
-
11:09
-
10:55