Австрийская фигуристка заявила о желании выучить четверные прыжки

Фигуристка Ольга Микутина, представляющая сборную Австрии, поделилась впечатлениями от чемпионата мира 2021 года в Стокгольме (Швеция), на котором она заняла восьмое место.



«В Стокгольме все фигуристы были очень сильны и оказалось здорово соревноваться с каждым. Хорошо, что у меня тогда появилась возможность сравнить себя с ними. Это было очень полезно. Я смотрела на всех, кто катался после меня. Каждый представлял большой интерес. У кого-то была высокая скорость — тогда я подумала, что и мне нужно над этим поработать. А кто-то очень высоко прыгал. Я тоже это подметила для себя. Хочу и дальше развиваться, прыгать выше и на большее расстояние. Ведь лучше можно стать всегда», — приводит слова Микутиной Golden Skate.



Ольга также отметила, что хотела бы выучить четверные прыжки.



«Интересно посмотреть, смогу ли я им обучиться. Всегда спрашивала себя, что думают фигуристы, когда выполняют четверные. Правда, в Стокгольме так и не поговорила об этом с россиянками, потому что тогда все были очень сосредоточены. У каждой были свои проблемы, и мы мало разговаривали друг с другом», — сказала Микутина.

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