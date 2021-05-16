Хореограф группы Тутберидзе ответил Баюл, заявившей, что он «смеётся над фигуристами»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков ответил на упрёк со стороны олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании Оксаны Баюл. Ранее Железняков отреагировал на сообщение мексиканской фигуристки о поведении тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса в Мексике. Спортсменка рассказала, что во время тренировок специалисты выгоняли детей со льда, а многое их просто раздражало. В комментарии Железняков написал: «И смешно, и печально». Баюл после этого заявила, что Алексей «смеётся над фигуристами», а случившееся в Мексике — «ужас».



«Не хочу комментировать этот бред про добро и зло. Все знают, что большой спорт — это преодоление. Во всех школах России, если спортсмен ничего не делает, а болтается, мешает другим, тем, кто хочет и желает, то такого спортсмена выгоняют со льда. Это всеобщее принятое правило среди профессиональных тренеров.

Скажите мне, для чего приглашать одних из лучших тренеров мира — чтобы устроить развлекушечку а-ля дискотека в сельском клубе или действительно серьёзно поработать!?



Вот ответьте все себе на этот вопрос — и всё встанет на свои места. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков — это не про группы здоровья, критиковать их за профессиональный подход — действительно смешно и печально», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Оксана Баюл — хореографу группы Тутберидзе: ты смеёшься над фигуристами. Ужас