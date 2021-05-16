Мексиканская фигуристка: Глейхенгауз и Дудаков очень милы. Меня неверно перевели

Мексиканская фигуристка Ана Сесилия Канту Феликс высказалась о своём недавнем интервью, которое она дала после семинара российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в Мексике. Фигуристка заявила, что её слова были неправильно интерпретированы.
«Те, кто хорошо знаком со мной, знают, что я всегда стараюсь быть дружелюбной и весёлой. Именно такой я и была во время интервью TSL, где я говорила о следующих вещах:
1. Мероприятие было хорошо организовано.
2. Сергей был очень мил, Даниил оставался сконцентрированным и не хотел зря тратить время. Они оба были очень милы. Я рассказала, как хорошо они отнеслись к Доновану (Донован Каррильо — мексиканский фигурист. – Прим. «Чемпионата»), и остались под впечатлением от него.
3. Меня спрашивали про использование телефона и действительно ли тренерам не нравилось, если кто-то не выполнял их указания. Я подтвердила это.
4. Я ни слова не говорила о деньгах.
5. Я никогда не говорила, что тренеры общались с фигуристами в неподобающей манере.
К сожалению, мои слова были неверно переведены газетой, больше похожей на бульварную. Я решила высказаться, потому что у меня не получилось связаться со всеми сторонами, чтобы прояснить эти вопросы. Мне бы хотелось, чтобы мы все успокоились», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».
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