Мексиканская фигуристка: Глейхенгауз и Дудаков очень милы. Меня неверно перевели

Мексиканская фигуристка Ана Сесилия Канту Феликс высказалась о своём недавнем интервью, которое она дала после семинара российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в Мексике. Фигуристка заявила, что её слова были неправильно интерпретированы.

«Те, кто хорошо знаком со мной, знают, что я всегда стараюсь быть дружелюбной и весёлой. Именно такой я и была во время интервью TSL, где я говорила о следующих вещах:

1. Мероприятие было хорошо организовано.

2. Сергей был очень мил, Даниил оставался сконцентрированным и не хотел зря тратить время. Они оба были очень милы. Я рассказала, как хорошо они отнеслись к Доновану (Донован Каррильо — мексиканский фигурист. – Прим. «Чемпионата»), и остались под впечатлением от него.

3. Меня спрашивали про использование телефона и действительно ли тренерам не нравилось, если кто-то не выполнял их указания. Я подтвердила это.

4. Я ни слова не говорила о деньгах.

5. Я никогда не говорила, что тренеры общались с фигуристами в неподобающей манере.

К сожалению, мои слова были неверно переведены газетой, больше похожей на бульварную. Я решила высказаться, потому что у меня не получилось связаться со всеми сторонами, чтобы прояснить эти вопросы. Мне бы хотелось, чтобы мы все успокоились», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».