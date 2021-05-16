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Дюамель поддержала мексиканскую фигуристку, пожаловавшуюся на российские СМИ

Дюамель поддержала мексиканскую фигуристку, пожаловавшуюся на российские СМИ
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель подержала мексиканскую фигуристку Ану Сесилию Канту Феликс, высказавшуюся ранее о своём недавнем интервью, которое она дала после семинара российских тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова в Мексике. Мексиканская спортсменка заявила, что её слова были неправильно интерпретированы.

«Кажется российские бульварные газеты часто так делают. Не переживай по этому поводу. Не стоит на это тратить энергию — я точно знаю», — прокомментировала Дюамель публикацию мексиканской фигуристки в её "инстаграме".

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл высказалась о ситуации в Мексике, упомянув, в частности, хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова (комментируя произошедшее Алексей написал: «И смешно, и печально»). Баюл заявила, что Железняков «смеётся над фигуристами». Сегодня, 16 мая, Алексей отреагировал на слова Оксаны.

Хореограф группы Тутберидзе ответил Баюл, заявившей, что он «смеётся над фигуристами»
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