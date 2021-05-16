Алина Загитова показала зажигательный танец в гостиничном номере в Японии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей странице в TikTok видео зажигательного танца под композицию Clap For Em от BodyThat.

Загитова станцевала в своём гостиничном номере в Японии. В страну восходящего солнца спортсменка прилетела, чтобы принять участие в предпоказе российско-японского фильма «Пальма» со своим участием. По прилёту в Японию Алина оказалась на самоизоляции в своём номере.

Видео можно посмотреть на странице Алины Загитовой в TikTok.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.