Ирина Слуцкая: в детстве у меня вообще не было кукол

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая заявила, что не понимает деления игрушек по полу ребёнка.
«В машинки играют только мальчики? Ну, не знаю. Я всё детство играла в пистолетики, машинки, мечтала о железной дороге с поездом. И у меня вообще не было кукол. Первую куклу (это была Барби) я купила себе в 13-14 лет в Америке. И всё.
Варя и Кира такие же. Варюха раньше ругалась с Артёмом из-за паровозиков. А Кира обожает машинки, которые её возят. Биби — это наше всё. Хотя у неё большой выбор игрушек — 90% ей досталось от старших брата и сестры. Но на куклы её как-то не тянет.
Вообще девочкам в плане игрушек почему-то «позволено» больше. Как и в одежде. Хочешь — играй в машинки или носи синее. Никто ничего не скажет. Но вот если мальчик сядет играть в куклы или будет в розовой одежде — хоть кто-то что-нибудь да прокомментирует.
Но почему так? Это же дети… Они играют, развиваются, познают мир. Не понимаю этих стереотипов», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».
У Слуцкой трое детей – 13-летний Артём, 10-летняя Варвара и полуторагодовалая Кира.
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