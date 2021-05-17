Оксана Баюл — хореографу группы Тутберидзе: ты молодой дурак. Людей, как я, не забывают

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала слова хореографа Алексея Железнякова о ней. Специалист, работающий в группе Этери Тутберидзе, сказал, что Баюл специально провоцирует скандалы, так как её стали забывать.

«Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у жёлтой прессы. Её знают и любят во всём мире, смотрят её фильмы. P.S. Сейчас фигурное катание настолько стало акробатикой что у Загитовой и Медведевой шанса и здоровья нет даже бороться за отбор на 2022-й», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Баюл выразила недовольство комментарием Железнякова по поводу поведения тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса в Мексике.