Хореограф группы Тутберидзе — Баюл: вам чужие лавры покоя не дают? Может, выдохните?

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на новый пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл. Она в своём «инстаграме» опубликовала видео выступления россиянки Алины Загитовой и обратилась к Железнякову со словами: «Как это назвать? 4 прыжковых элемента меньше чем за 30 секунд».

Железняков в комментарии к посту Баюл ответил: «Оксана, при всём уважении, вам что, чужие лавры покоя не дают? Может, вы уже выдохните и успокоитесь? А то, ей богу, уже смешно это всё выглядит».

Баюл в ответ написала: «Не принимайте всё так близко к сердцу».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).