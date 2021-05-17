Хореограф группы Тутберидзе — Баюл: вам чужие лавры покоя не дают? Может, выдохните?
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на новый пост олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл. Она в своём «инстаграме» опубликовала видео выступления россиянки Алины Загитовой и обратилась к Железнякову со словами: «Как это назвать? 4 прыжковых элемента меньше чем за 30 секунд».
Железняков в комментарии к посту Баюл ответил: «Оксана, при всём уважении, вам что, чужие лавры покоя не дают? Может, вы уже выдохните и успокоитесь? А то, ей богу, уже смешно это всё выглядит».
Баюл в ответ написала: «Не принимайте всё так близко к сердцу».
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
Оксана Баюл — хореографу группы Тутберидзе: ты молодой дурак. Людей, как я, не забывают
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