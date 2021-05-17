Хореограф Железняков — Оксане Баюл: так и норовите нарваться на «ласковые слова»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, обратился к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Оксане Баюл, которая ранее раскритиковала его высказывания.

«Уважаемая Оксана. В своё время вы были выдающейся спортсменкой, и это ни у кого не вызывает сомнений. Я даже сейчас помню ваши хореографические способности и наработки, мало кто в то время так умел. Но я никак не могу понять, зачем вам вот эти склоки, скандалы, какие-то выяснения отношений на ровном месте. Вот честно, я бы посидел с вами, по-доброму пообщался, на темы хореографии, фигурного катания, что было раньше и как стало сейчас, но вы же так и норовите нарваться на „ласковые слова“. Неужели нельзя как-то по-доброму, по-человечески. У меня вывод один: зависть, забытие, злоба и т.д. и т.п. К чему всё это, скажите?» — написал Железняков в комментарии к посту Баюл в «инстаграме».

Баюл ответила: «Я бы с вами посидел? У вас мания величия переходит все границы!»