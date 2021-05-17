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«Неуравновешен!» Оксана Баюл опубликовала пост о хореографе группы Тутберидзе

«Неуравновешен!» Оксана Баюл опубликовала пост о хореографе группы Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала пост о хореографе Алексее Железнякове, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Неуравновешен! Да, это про выгонять спортсменов с тренировки вам пример. «Моська, знать, она сильна, что лает на слона», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Баюл выразила недовольство комментарием Железнякова по поводу поведения тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса в Мексике.

Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.

Оксана Баюл — хореографу группы Тутберидзе: ты молодой дурак. Людей, как я, не забывают
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