«Неуравновешен!» Оксана Баюл опубликовала пост о хореографе группы Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала пост о хореографе Алексее Железнякове, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе.

«Неуравновешен! Да, это про выгонять спортсменов с тренировки вам пример. «Моська, знать, она сильна, что лает на слона», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Баюл выразила недовольство комментарием Железнякова по поводу поведения тренеров Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова из группы Этери Тутберидзе во время семинара и мастер-класса в Мексике.

Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.