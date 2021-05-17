«Эти фантастические глаза». Подписчики оценили фото фигуристки Самодуровой

Российская фигуристка Софья Самодурова, выступающая в женском одиночном катании, опубликовала свежий пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». 18-летняя спортсменка показала фотографии в красной кофте и бейсболке.

«Одинокая, верная, молодая и способная», — подписала она снимки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Эти фантастические глаза».

«Яркая наша девочка».

«Вы просто очень-очень красивы».

«Обожаю тебя».

«Роскошная девушка».

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призер командного чемпионата мира (2019), обладательница серебряной и бронзовой медалей этапов серии Гран-при сезона 2018/2019.