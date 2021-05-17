«Все ахнули». Татьяна Тарасова — о триумфе российских фигуристок на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как относится к победам российских фигуристов на прошедших чемпионатах мира (личном и командном).

«Это всё было как-то известно заранее. Но когда это всё же случилось, все ахнули. Действительно лучше наших девочек никого нет. Конечно, мы понимали, что наши шансы велики. Мы же видели, как катаются другие. А наши прыгают по несколько четверных, очень художественно катаются, слышат музыку. Таких девочек в мире очень мало, практически нет никого.

Потом мы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира. А история – это семь чемпионатов, которые мы всегда почему-то проигрывали. Были вторыми, третьими. Всегда что-то случалось, хотя составы были прекрасные. А молодёжь, на которую мы опираемся сегодня, выиграла.

Я не могу сказать как нахалка, что я привыкла к русским пьедесталам, но всё-таки для меня это была не новость. Переживали ли я за ребят? Я не переживала, я восхищалась каждым их шагом», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».