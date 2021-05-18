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Алёна Косторная показала серию танцев на отдыхе

Алёна Косторная показала серию танцев на отдыхе
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась серией танцев с отдыха в своём "тик токе". Она исполнила танцы на фоне бассейна и отелей.

«Есть и такой тектоник, а какой вам нравится больше?», — подписала танец Алёна.

«Запускаю челлендж для истинных ценителей тектоника», — прокомментировала видео фигуристка.

«Для тех, кто просил что-то более современное. Друзья, ловите», — написала Косторная.

Все видео можно посмотреть в "тик токе" Алёны Косторной.

17-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

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