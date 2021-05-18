Алёна Косторная сфотографировалась в купальнике и белой рубашке на кубинском пляже

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новые фотографии с отдыха на Кубе. Спортсменка сфотографировалась в купальнике и белой рубашке на пляже.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Подписчики так оценили снимки фигуристки:

«Богиня».

«Нереальная красотка».

«Бесподобная Алёнка».

«Прекрасная и очаровательная».

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.