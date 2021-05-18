Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алёна Косторная сфотографировалась в купальнике и белой рубашке на кубинском пляже

Алёна Косторная сфотографировалась в купальнике и белой рубашке на кубинском пляже
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новые фотографии с отдыха на Кубе. Спортсменка сфотографировалась в купальнике и белой рубашке на пляже.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной

Подписчики так оценили снимки фигуристки:
«Богиня».
«Нереальная красотка».
«Бесподобная Алёнка».
«Прекрасная и очаровательная».

Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.

В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.

«Ох, Саша». Подписчики оценили фото Трусовой в бикини и рубашке на яхте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021