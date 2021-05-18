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«Две красавицы». Подписчики оценили фотографии Анны Щербаковой с сестрой

«Две красавицы». Подписчики оценили фотографии Анны Щербаковой с сестрой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира 2021 года, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фотографии со своей сестрой Яной.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Анны Щербаковой

Подписчики так оценили фотографии сестёр:
«Как будто близнецы-девочки, очень похожи».
«Очень красивые и похожи».
«Опасное место эта ваша Москва. Идёшь себе такой по Парку Горького, ничего не подозреваешь, а тут тебе навстречу чемпионка мира с сестрёнкой. Красота в общем!»
«Две красавицы! Анюта супер!»

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

«Аня — тростиночка!» Подписчики оценили фотографии Щербаковой на пляже
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