«Когда мама и дочь выглядят как сёстры». Алёна Косторная показала новое видео с отдыха

Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала видео со своей мамой Татьяной. Спортсменка снялась в белом топе и юбке, её мама — в синем платье. Они проводят отдых на Кубе.
«Когда мама и дочь выглядят как сёстры», — подписала фото Алёна.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алёны Косторной
Подписчики так отреагировали на видео:
«Ну шикарные же».
«Алёна с мамой в одном росте, весе и фигуре — это сногсшибательно».
«Девчонки — огонь».
«Мама — супер».
Алёна Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала Гран-при 2019 года, серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров, победительницей и серебряным призёром финала юниорского Гран-при.
В марте 2021 года стало известно о возвращении Косторной в группу Этери Тутберидзе. С лета 2020 года Алёна работала с Евгением Плющенко.
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