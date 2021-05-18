Анна Щербакова поздравила Алину Загитову с днём рождения

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поздравила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 19 лет.
Щербакова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» яркое фото с Загитовой.
«С днём рождения», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
Ранее стало известно, что Алина Загитова решила получать второе высшее образование, после того как поступила на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в 2020 году.
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