Елизавета Туктамышева: угадайте по мейку, для какого журнала я снималась

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с ярким макияжем. Спортсменка предложила подписчикам угадать, для какого журнала она снималась.
«Угадайте по мейку, для какого журнала я снималась», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
Ранее Туктамышева похвасталась фотографией в эффектном платье с глубоким вырезом.
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