Елизавета Туктамышева: угадайте по мейку, для какого журнала я снималась

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с ярким макияжем. Спортсменка предложила подписчикам угадать, для какого журнала она снималась.

«Угадайте по мейку, для какого журнала я снималась», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

Ранее Туктамышева похвасталась фотографией в эффектном платье с глубоким вырезом.