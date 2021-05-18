Анна Семенович — о победе дочки Волосожар и Транькова: я не могу, как трогательно

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, отреагировала на победу дочки двукратных олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова на своих первых соревнованиях. Волосожар рассказала об успехе четырёхлетней Анжелики в своём «инстаграме».

Семенович в комментарии написала: «Я не могу, как трогательно».

Победу Анжелики также прокомментировала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Она отметила: «Молодец! После падения не растерялась и продолжила с шапкой в руках! Вот это экстра-сложность! Поздравляю».

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).