«Скоро 5 месяцев, как жизнь изменилась». Анна Погорилая показала фото с дочкой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая в своём «инстаграме» опубликовала новую фотографию с маленькой дочкой.
«Уже скоро 5 месяцев, как жизнь изменилась и наполнилась новыми, яркими красками благодаря дочери. Почему никто не сказал, что не существует «идеального рецепта» в вопросах воспитания и прививания ценностей. Нет, я, конечно, догадывалась, но после прочтения миллиона статей и книг — убедилась.
Я уверена, что основа воспитания — собственный пример. С ранних лет показывать, как важно следовать своим принципам и не предавать их. Транслировать ценности и разговаривать с ребёнком об этом. Показывать ребёнку, как важно говорить «спасибо» и «пожалуйста», совместно заниматься спортом (я даже показывала как), заботиться о себе и об окружающих.
Хоть сейчас и кажется, что ничего не запоминается, но именно в раннем возрасте мы закладываем всё самое главное. Я читала, что в три года у детей мозг сформирован на 80% и именно в этом возрасте необходимо развивать ребёнка.
Наши ценности формируются у нас в голове. И своим поведением мы демонстрируем ребёнку тот минимальный критерий, ниже которого опускаться не стоит. Мы даём посыл: «Твои ценности могут быть выше моих ценностей, но никак не ниже»», — написала Погорилая.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой
Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.
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