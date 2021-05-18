«Во-первых, он гений». Татьяна Тарасова рассказала о браке с Владимиром Крайневым

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём третьем муже — пианисте Владимира Крайневе.

«Во-первых, он гений. Я очень люблю талантливых людей. Он был очень талантливый. Он был такого образования человек. Он был энциклопедических знаний. Это мама постаралась. Он 24 часа читал либретто, ноты или книги. Он был такой веселый-развесёлый, он был такая добрятина. Прекрасный был человек.

Он имел уважение к моей профессии, к успеху. Я уважала его профессию. Обожаю его учеников. Они меня в Нью-Йорке, Вашингтоне и Париже везде встретят. Они меня обожают.

Его образование меня просто поражало. Времени у него никогда не было, но книга в день была прочитана. Мы могли и поругаться. Слово за слово. Но хорошо жили», — сказала Тарасова в программе «Судьба человека».