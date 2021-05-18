Елизавета Туктамышева рассказала, почему до сих пор выступает

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему до сих пор не завершила карьеру. Туктамышевой 24 года, на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) она завоевала серебро, уступив 16-летней на тот момент Анне Щербаковой.

«Возможно, один из аспектов, почему я до сих пор катаюсь, — мне хочется, чтобы в фигурном катании присутствовали возрастные фигуристки, которые могут бороться с более юными. Во мне есть сила, которая даёт мне энергию и возможность быть практически на уровне тех, кто сейчас выступает. Я не делаю по пять четверных, но у меня всё равно не самая простая техника», — приводятся слова Елизаветы Туктамышевой на сайте телеканала «Матч ТВ».