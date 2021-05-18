Елизавета Туктамышева объяснила, в чём её главная проблема
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, в чём, по её мнению, состоит её главная проблема применительно к спорту.
«У меня вся проблема в том, что я не верю в себя. Если бы я верила в себя, то была бы намного лучшей спортсменкой», — приводятся слова Елизаветы Туктамышевой на сайте телеканала «Матч ТВ».
24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
Елизавета Туктамышева рассказала, почему до сих пор выступает
Рекомендуем вам
- 18 мая 2021
-
13:51
-
13:26
-
12:35
-
12:20
-
11:58
-
11:53
-
11:42
-
10:54
-
10:22
-
10:14
-
10:06
-
10:05
-
09:05
-
08:59
-
08:45
-
08:38
-
08:29
-
08:23
-
08:10
-
01:02
-
00:02
- 17 мая 2021
-
20:43
-
20:28
-
16:49
-
13:15
-
12:02
-
11:16
-
10:56
-
10:29
-
10:13
-
09:32
-
09:06
-
08:30
-
08:21
-
08:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам