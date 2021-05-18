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Елизавета Туктамышева объяснила, в чём её главная проблема

Елизавета Туктамышева объяснила, в чём её главная проблема
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, в чём, по её мнению, состоит её главная проблема применительно к спорту.

«У меня вся проблема в том, что я не верю в себя. Если бы я верила в себя, то была бы намного лучшей спортсменкой», — приводятся слова Елизаветы Туктамышевой на сайте телеканала «Матч ТВ».

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция) и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

Елизавета Туктамышева рассказала, почему до сих пор выступает
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