«Мои красотки». Алексей Ягудин показал фотографии дочек

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал новые фото дочек. 20 ноября 2009 года у Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет Мишель.

«Мои красотки», — подписал снимки Ягудин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина

Подписчики так оценили фотографии девочек:

«Два солнышка. Папина гордость».

«Прелесть девочки, как и их родители!»

«Красотки невероятные».

«Алексей, вы правы — девчушки замечательные и красотки!»

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.