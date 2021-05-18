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«Мои красотки». Алексей Ягудин показал фотографии дочек

«Мои красотки». Алексей Ягудин показал фотографии дочек
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал новые фото дочек. 20 ноября 2009 года у Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет Мишель.

«Мои красотки», — подписал снимки Ягудин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина

Подписчики так оценили фотографии девочек:
«Два солнышка. Папина гордость».
«Прелесть девочки, как и их родители!»
«Красотки невероятные».
«Алексей, вы правы — девчушки замечательные и красотки!»

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.

«Ребятки, вы такие прекрасные!» Подписчики оценили новое фото Ягудина и Тотьмяниной
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