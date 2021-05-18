Алина Загитова показала, как её поздравили с 19-летием. Фото
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала в «сториз» своего «инстаграма», как её поздравили с днём рождения. Сегодня, 18 мая, спортсменке исполнилось 19 лет.
В настоящее время Загитова находится в Японии, где отбывает обязательный карантин по прилёте. Номер гостиницы, где проживает Алина, украсили большими воздушными шарами в форме цифр «1» и «9», шарами поменьше и аппликацией с надписью Happy birthday («С днём рождения»).
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
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