«А где же мальчик?» Подписчица отреагировала на пост Ягудина про дочек, Алексей ответил

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в своём «инстаграме» опубликовал фотографии дочек Елизаветы и Мишель.

Подписчица в комментарии к фото написала: «Алексей, согласна, девочки — чудо, но а где же мальчик?» Ягудин ответил: «У вас».

20 ноября 2009 года у Ягудина и олимпийской чемпионки в парном катании Татьяны Тотьмяниной родилась дочь Елизавета. 2 октября 2015 года появилась на свет Мишель.

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна Тотьмянина стала олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, многократный призёр чемпионатов России.