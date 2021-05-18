Воронов рассказал, почему из всех соперников большее впечатление на него произвёл Плющенко

Серебряный призёр командного чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года, призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России, а ныне тренер Сергей Воронов рассказал, кто за время карьеры произвёл на него самое сильное впечатление.



«Кто производил самое сильное впечатление, за кем было интереснее смотреть? Наверно, Плющенко. Он реально производил сильное впечатление. Было много интересных приёмов. Допустим, чемпионат России. Выходит Женя с Алексеем Николаевичем. Катается 15 минут вместо 35. Делает всё тихо, спокойно и просто уходит. Многие же приходят и начинают показывать себя королями тренировок. А тут всё тихо, без шумихи. Сделал 15 минут и ушёл. Кажется, было и меньше. Мало шума, но с точки зрения психологии это очень сильно. Понять может только тот, кто видел», — сказал Воронов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

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