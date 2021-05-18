Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко подал заявление в ФФККР о желании выступать за Польшу

Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко подал заявление в ФФККР о желании выступать за Польшу
Виталий Весёлый
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила от российского фигуриста Владимира Самойлова заявление о намерении выступать за сборную Польши.

«Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято», — приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Самойлов — победитель и призёр этапов Кубка России и юниорского Гран-при. Наилучшим достижением фигуриста на чемпионатах России является шестое место в 2018 году. На тренировках Владимир исполнял пять четверных прыжков. За время карьеры Самойлов успел поработать с Инной Гончаренко в ЦСКА, с Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и в Академии Евгения Плющенко.

Новость по теме
Воронов рассказал, почему из соперников наибольшее впечатление на него произвёл Плющенко
Русский фигурист удивил мир сложнейшими прыжками. Новый чемпион на подходе? Русский фигурист удивил мир сложнейшими прыжками. Новый чемпион на подходе?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021