Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко подал заявление в ФФККР о желании выступать за Польшу

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила от российского фигуриста Владимира Самойлова заявление о намерении выступать за сборную Польши.
«Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято», — приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.
Самойлов — победитель и призёр этапов Кубка России и юниорского Гран-при. Наилучшим достижением фигуриста на чемпионатах России является шестое место в 2018 году. На тренировках Владимир исполнял пять четверных прыжков. За время карьеры Самойлов успел поработать с Инной Гончаренко в ЦСКА, с Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и в Академии Евгения Плющенко.
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