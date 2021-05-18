Бывший ученик Тутберидзе и Плющенко подал заявление в ФФККР о желании выступать за Польшу

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила от российского фигуриста Владимира Самойлова заявление о намерении выступать за сборную Польши.



«Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято», — приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана ТАСС.

Самойлов — победитель и призёр этапов Кубка России и юниорского Гран-при. Наилучшим достижением фигуриста на чемпионатах России является шестое место в 2018 году. На тренировках Владимир исполнял пять четверных прыжков. За время карьеры Самойлов успел поработать с Инной Гончаренко в ЦСКА, с Этери Тутберидзе в «Хрустальном» и в Академии Евгения Плющенко.