Навка — Загитовой: впереди тебя ждёт ещё не один Олимп для покорения

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила чемпионку 2018 года Алину Загитову с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Алине исполнилось 19 лет.
«Юная, нежная, прекрасная и талантливая Алина. С Днём Рождения! Наша Спящая Красавица, пусть в твоей жизни будет побольше волшебных и сказочных моментов, профессиональных и личных радостей, впереди тебя ждёт ещё не один Олимп для покорения, но я уверена, что ты с упорством и характером спортсменки ты обязательно возьмёшь всё!
Пусть твоя олимпийская победа будет только плацдармом, основой, батутом для полёта твоей жизни, потому что жизнь прекрасна, удивительна и многогранна! Я желаю, чтобы ты ничего в этой жизни не боялась, шла только вперёд, не упускала ни малейшего шанса, не стеснялась и брала всё, что тебе даётся от Бога! Будь счастлива и также радуй свою армию поклонников выступлениями на льду! А нас с тобой ждёт ещё много новых открытий впереди», — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Навки в «Инстаграме».
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